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Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу же в случае победы на выборах

21 февраля 2023 07:32
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что тотчас же совершит телефонный звонок Путину и Зеленскому в случае победы на выборах в следующем году.

Трамп пояснил, что при таком раскладе намерен безотлагательно договариваться с президентами о переговорах во время встречи, чтобы завершить конфликт в Украине, приводит его слова РИА Новости. Он уверен, что мирную сделку возможно заключить в течение суток.

Дональд Трамп объявил о том, что будет бороться за пост президента Соединенных Штатов Америки в конце ноября прошлого года. Выборы запланированы на ноябрь 2024 года.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Новости США

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