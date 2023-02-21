Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да 6 чалавек

Ноччу з інтэрвалам тры хвіліны адбылася серыя штуршкоў магнітудамі 6,4 і 5,8. Паступаюць паведамленні аб разбурэннях. У трох раёнах пачаліся пошукава-выратавальныя работы. Як мінімум 213 чалавек атрымалі раненні і дастаўлены ў бальніцы. Але гэтая колькасць можа павялічыцца, пад абломкамі могуць яшчэ заставацца людзі. Узніклі перабоі з электрычнасцю. Мясцовыя жыхары правялі гэтую ноч на вуліцы. На думку спецыялістаў, гэтыя землятрусы нельга назваць афтэршокам і, магчыма, могуць адбыцца і новыя падземныя штуршкі. Таксама ўпраўленне па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў просіць людзей не набліжацца да мора з-за магчымасці ўзнікнення цунамі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!