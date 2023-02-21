Прямой эфир

Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да 6 чалавек

21 февраля 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Турцыі. Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да шасці  чалавек, каля 300 паранены. І зноў эпіцэнтрам стыхіі стала правінцыя Хатай, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да 6 чалавек-1

Ноччу з інтэрвалам тры хвіліны адбылася серыя штуршкоў магнітудамі 6,4 і 5,8. Паступаюць паведамленні аб разбурэннях. У трох раёнах пачаліся пошукава-выратавальныя работы. Як мінімум 213 чалавек атрымалі раненні і дастаўлены ў бальніцы. Але гэтая колькасць можа павялічыцца, пад абломкамі могуць яшчэ заставацца людзі. Узніклі перабоі з электрычнасцю. Мясцовыя жыхары правялі гэтую ноч на вуліцы. На думку спецыялістаў, гэтыя землятрусы нельга назваць афтэршокам і, магчыма, могуць адбыцца і новыя падземныя штуршкі. Таксама ўпраўленне па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў просіць людзей не набліжацца да мора з-за магчымасці ўзнікнення цунамі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу же в случае победы на выборах
21 февраля 2023 07:32

Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу же в случае победы на выборах

Адзін чалавек загінуў у выніку моцнага выбуху на заводзе ў ЗША
21 февраля 2023 07:17

Адзін чалавек загінуў у выніку моцнага выбуху на заводзе ў ЗША

Знакамітыя водныя каналы Венецыі амаль перасохлі
21 февраля 2023 06:58

Знакамітыя водныя каналы Венецыі амаль перасохлі