Тысячи заключенных сбежали из крупнейшей тюрьмы Гаити, 10 человек погибли

В результате массового бегства из самой большой тюрьмы Гаити погибли десять человек. На тюрьму в Порт-о-Пренсе напали боевики, освободив неустановленное число заключенных. Об этом пишет РИА Новости.

Первоначально в тюрьме содержалось около 3800 заключенных, однако после побега в ней осталось лишь около сотни. Гаити страдает от затяжного общественно-политического кризиса, который обострился после убийства в 2021 году президента. Это вызвало рост авторитета преступных группировок, которые занимаются вымогательством и хищениями.