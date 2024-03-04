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Тысячи заключенных сбежали из крупнейшей тюрьмы Гаити, 10 человек погибли

04 марта 2024 08:15
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В результате массового бегства из самой большой тюрьмы Гаити погибли десять человек. На тюрьму в Порт-о-Пренсе напали боевики, освободив неустановленное число заключенных. Об этом пишет РИА Новости.

Первоначально в тюрьме содержалось около 3800 заключенных, однако после побега в ней осталось лишь около сотни. Гаити страдает от затяжного общественно-политического кризиса, который обострился после убийства в 2021 году президента. Это вызвало рост авторитета преступных группировок, которые занимаются вымогательством и хищениями.

# Побег

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