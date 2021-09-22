Тысячи беженцев живут в парке Кабула. Некоторые из них спят на земле

Новости Афганистана. Тысячи беженцев со всего Афганистана разбили палаточный лагерь в парке Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время они бросили все и приехали в столичный аэропорт в надежде улететь из страны. Теперь они остались без жилья, денег и теплой одежды. Повезло тем, у кого оказались палатки.