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Тысячи беженцев живут в парке Кабула. Некоторые из них спят на земле

22 сентября 2021 10:03
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Новости Афганистана. Тысячи беженцев со всего Афганистана разбили палаточный лагерь в парке Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи беженцев живут в парке Кабула. Некоторые из них спят на земле-1

В свое время они бросили все и приехали в столичный аэропорт в надежде улететь из страны. Теперь они остались без жилья, денег и теплой одежды. Повезло тем, у кого оказались палатки.

Тысячи беженцев живут в парке Кабула. Некоторые из них спят на земле-4

Некоторые семьи вынуждены спать на земле. Отчаяние вызывает и то, что помощи ждать неоткуда. Афганистан переживает тяжелый гуманитарный и экономический кризис.

# Беженцы # Фотофакт

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