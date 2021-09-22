NASA готовится к новой лунной миссии. Зонд будет искать там воду

NASA объявило о начале подготовки к новой лунной миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз на безжизненном спутнике Земли исследовательский зонд будет искать воду и полезные ископаемые.
NASA объявило о начале подготовки к новой лунной миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз на безжизненном спутнике Земли исследовательский зонд будет искать воду и полезные ископаемые.
Для этого он будет оснащен метровым буром и тремя спектрометрами для детального исследования лунной поверхности. За 100 земных дней луноход должен пройти 20 километров.
Возможно, совсем скоро мы узнаем сенсационные факты о спутнике Земли.