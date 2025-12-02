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Турция заявила Киеву четкую реакцию на атаки на суда в Черном море

02 декабря 2025 11:12
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Турция заявила Киеву четкую реакцию на атаки на суда в Черном море-0

Турция резко отреагировала на атаки украинских морских дронов против судов в Черном море. Анкара заявила Киеву о недопустимости угроз судоходству в своей экономической зоне. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее турецкое управление мореходства сообщило об атаке на российский танкер с подсолнечным маслом, помощь не потребовалась.

МИД Турции подчеркнул, что подобные действия ставят под угрозу жизни людей, экологию и экономические интересы страны, и ведет переговоры для предотвращения расширения конфликта.

Москва назвала атаки посягательством на суверенитет Турции и попыткой сорвать диалог, а Киев подтвердил свою причастность к ударам по двум танкерам у турецкого побережья.

Фото: pixabay

# Международная политика

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