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Пожар в Техасе охватил более 200 тысяч гектаров леса

29 февраля 2024 07:25
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Пожар в Техасе охватил более 200 тысяч гектаров леса. Возгорание стало вторым по величине за всю историю наблюдений в штате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Техасе охватил более 200 тысяч гектаров леса-1

По данным местных экстренных служб, огонь пока не удалось локализовать. Есть вероятность, что он перейдет дальше. Местные власти эвакуировали жителей ближайших городов, а также ввели чрезвычайное положение на территории 60 округов. Из-за пожаров приостановило работу предприятие по сборке ядерного оружия.

# Пожар # Новости США

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