Пожар в Техасе охватил более 200 тысяч гектаров леса. Возгорание стало вторым по величине за всю историю наблюдений в штате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных экстренных служб, огонь пока не удалось локализовать. Есть вероятность, что он перейдет дальше. Местные власти эвакуировали жителей ближайших городов, а также ввели чрезвычайное положение на территории 60 округов. Из-за пожаров приостановило работу предприятие по сборке ядерного оружия.