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Три украинских беспилотника сбиты под Воронежем

14 июля 2023 06:26
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Три БПЛА ВСУ уничтожены под Воронежем. В нескольких километров от города они были сбиты силами ПВО, сообщил глава области Александр Гусев, пишет РИА Новости.

Попытка атаки была совершена вечером в четверг, 13 июля. В результате уничтожения беспилотников жертв нет. Объекты и люди не пострадали, проинформировал Гусев.

Сообщается, что с июня текущего года Воронеж трижды пытались атаковать украинские беспилотные летательные аппараты. 9 июня БПЛА врезался в жилой дом, три человека пострадали. 8 июля ПВО ликвидировали два дрона ВСУ на подлете к городу. Объекты и люди тогда не пострадали.

# Оружие и боеприпасы # Александр Гусев

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