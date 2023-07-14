Три украинских беспилотника сбиты под Воронежем

Три БПЛА ВСУ уничтожены под Воронежем. В нескольких километров от города они были сбиты силами ПВО, сообщил глава области Александр Гусев, пишет РИА Новости.

Попытка атаки была совершена вечером в четверг, 13 июля. В результате уничтожения беспилотников жертв нет. Объекты и люди не пострадали, проинформировал Гусев.

Сообщается, что с июня текущего года Воронеж трижды пытались атаковать украинские беспилотные летательные аппараты. 9 июня БПЛА врезался в жилой дом, три человека пострадали. 8 июля ПВО ликвидировали два дрона ВСУ на подлете к городу. Объекты и люди тогда не пострадали.