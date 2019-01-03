Прямой эфир

На Филиппинах 85 человек погибли из-за наводнений

03 января 2019 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. Ливни и оползни стали причиной массовой гибели людей на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах 85 человек погибли из-за наводнений-1

В результате разрушительных наводнений погибли 85 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Среди погибших есть маленькие дети. В трех филиппинских провинциях, пострадавших от стихии, объявлено чрезвычайное положение.

На Филиппинах 85 человек погибли из-за наводнений-4

Тропический циклон обрушился на остров 29 декабря. К настоящему моменту он ослаб. От его последствий пострадали примерно 200 тысяч человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швеции около 100 тысяч домов остались без электричества из-за сильного шторма
03 января 2019 07:22

В Швеции около 100 тысяч домов остались без электричества из-за сильного шторма

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки
02 января 2019 20:27

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки

В Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии
02 января 2019 15:02

В Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии