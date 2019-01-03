На Филиппинах 85 человек погибли из-за наводнений

Новости Филиппин. Ливни и оползни стали причиной массовой гибели людей на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разрушительных наводнений погибли 85 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Среди погибших есть маленькие дети. В трех филиппинских провинциях, пострадавших от стихии, объявлено чрезвычайное положение.