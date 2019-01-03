Прямой эфир

В Швеции около 100 тысяч домов остались без электричества из-за сильного шторма

03 января 2019 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Сильные штормы бушуют в Финляндии и Эстонии. А в Швеции стихия и вовсе оставила без электричества 100 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции около 100 тысяч домов остались без электричества из-за сильного шторма-1

Поваленные ветром деревья, дорожные знаки и другие объекты местами заблокировали трассы. Затруднена работа общественного транспорта в столице страны Стокгольме. В настоящее время спасательные службы занимаются устранением проблем на дорогах.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки
02 января 2019 20:27

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки

В Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии
02 января 2019 15:02

В Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии

Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске выросло до 21
02 января 2019 15:00

Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске выросло до 21