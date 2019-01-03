В Швеции около 100 тысяч домов остались без электричества из-за сильного шторма

Новости Швеции. Сильные штормы бушуют в Финляндии и Эстонии. А в Швеции стихия и вовсе оставила без электричества 100 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Сильные штормы бушуют в Финляндии и Эстонии. А в Швеции стихия и вовсе оставила без электричества 100 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поваленные ветром деревья, дорожные знаки и другие объекты местами заблокировали трассы. Затруднена работа общественного транспорта в столице страны Стокгольме. В настоящее время спасательные службы занимаются устранением проблем на дорогах.