Три четверти американцев считают, что страна идёт неверным путём. Политика Байдена не устраивает почти половину граждан

Новости США. Три четверти американцев считают, что страна идет неверным путем. В этом уверены 74 % жителей США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса общественного мнения, который в середине августа провел один из крупнейших телеканалов. 58 % респондентов и вовсе заявили, что лучшие времена позади и уже никогда не вернутся.