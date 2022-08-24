Три четверти американцев считают, что страна идёт неверным путём. Политика Байдена не устраивает почти половину граждан

Новости США. Три четверти американцев считают, что страна идет неверным путем. В этом уверены 74 % жителей США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса общественного мнения, который в середине августа провел один из крупнейших телеканалов. 58 % респондентов и вовсе заявили, что лучшие времена позади и уже никогда не вернутся.
Появилась в Соединенных Штатах и новая категория людей, которые настроены весьма радикально. Более 60 % жителей страны заявили, что настолько недовольны положением дел и действиями главы Белого дома, что готовы выйти на улицы и активно участвовать в акциях протеста. Кстати, опрос также показал, что рейтинг Джо Байдена по-прежнему очень низкий – его политикой недовольны 55 % американцев.