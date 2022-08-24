ООН: сложная ситуация с продовольствием сохранится и в 2023 году. Какие причины называют?

В ООН уверены, что сложная ситуация с продовольствием сохранится и в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, тот факт, что из украинских портов начали выходить суда с зерном, несколько смягчит последствия кризиса. По крайней мере, для африканского континента, жители которого уже столкнулись с голодом.

Но до окончательного решения проблемы еще очень далеко. В ближайшие 6-8 месяцев недостаток продовольствия может не только сохраниться, но и вырасти. На это влияют несколько факторов. Это дефицит удобрений, выросшие цены на топливо и аномальная засуха, с которой столкнулась не только Европа, но и другие континенты. Потеря части урожая грозит очередным ростом цен на продукты.