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ООН: сложная ситуация с продовольствием сохранится и в 2023 году. Какие причины называют?

24 августа 2022 11:46
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В ООН уверены, что сложная ситуация с продовольствием сохранится и в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, тот факт, что из украинских портов начали выходить суда с зерном, несколько смягчит последствия кризиса. По крайней мере, для африканского континента, жители которого уже столкнулись с голодом.

ООН: сложная ситуация с продовольствием сохранится и в 2023 году. Какие причины называют?-1

Но до окончательного решения проблемы еще очень далеко. В ближайшие 6-8 месяцев недостаток продовольствия может не только сохраниться, но и вырасти. На это влияют несколько факторов. Это дефицит удобрений, выросшие цены на топливо и аномальная засуха, с которой столкнулась не только Европа, но и другие континенты. Потеря части урожая грозит очередным ростом цен на продукты.

# Продукты питания # Фотофакт

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