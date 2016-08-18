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Наводнение в американской Луизиане продолжается

18 августа 2016 11:38
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Новости США. Мощное наводнение продолжает терроризировать американскую Луизиану. За минувшие сутки оно лишь усилилось, и отступать в ближайшие дни не намерено. Потоп назвали крупнейшим в истории штата. На данный момент он унес жизни 13 человек. Досталось и городам – один из населенных пунктов уничтожен почти на семьдесят процентов. А всего под воду ушло 40 тысяч домов.

 

Людей эвакуируют на лодках и при помощи вертолетов. Власти тем временем подсчитывают и ущерб финансовый – планку в два миллиарда долларов стихия уже покорила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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