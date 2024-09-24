Трамп заявил, что Зеленский – лучший торгаш в истории

Экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал действующего главу Украины Владимира Зеленского «лучшим торгашом в истории», который покидает страну с миллиардами долларов после каждой поездки в США. Об этом пишет ТАСС.

«Я полагаю, что Зеленский – лучший торгаш в истории», – сказал он.

По словам Дональда Трампа, Зеленский оказывает поддержку демократам из-за материальной помощи. Если Трамп выиграет выборы, он намерен позвонить Зеленскому и Путину, чтобы договориться и заключить сделку.

Зеленский приехал в Америку на прошлой неделе, и у него запланированы встреч и с Джо Байденом и Камалой Харрис 26 сентября в Вашингтоне.