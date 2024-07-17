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Трамп высказался против ужесточения ограничений в отношении РФ

17 июля 2024 07:35
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Экс-президент США Дональд Трамп высказался касательно санкционных мер против Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg,

Кандидат в президенты США Трамп прокомментировал действия политиков в действующей администрации в Белом доме по отношению к РФ. «Я не люблю санкции», – сообщил Трамп.

Информагентство передает, что позиция Трампа является прохладной как к идее о необходимости защищать китайский Тайвань от возможного вторжения Китая, так и к попыткам «наказать» Российскую Федерацию за спецоперацию в Украине.

# Международная политика # Дональд Трамп

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