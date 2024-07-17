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ВОЗ: качество воздуха в зоне проведения Олимпиады во Франции не соответствует стандартам

17 июля 2024 07:25
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Качество воздуха в зоне проведения Олимпиады во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти на всех объектах превышен уровень загрязнения.

ВОЗ: качество воздуха в зоне проведения Олимпиады во Франции не соответствует стандартам-1

Большая часть соревновательных площадок расположена рядом с кольцевой автодорогой, где зафиксированы повышенные выбросы диоксида азота. Занятия спортом при таком состоянии воздуха опасны для здоровья, подчеркивается в отчете экспертов. Ранее специалисты также признали неудовлетворительным качество воды в Сене, где запланировано проведение соревнований по плаванию.

# Олимпиада 2024

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