ВОЗ: качество воздуха в зоне проведения Олимпиады во Франции не соответствует стандартам

Качество воздуха в зоне проведения Олимпиады во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти на всех объектах превышен уровень загрязнения.

Большая часть соревновательных площадок расположена рядом с кольцевой автодорогой, где зафиксированы повышенные выбросы диоксида азота. Занятия спортом при таком состоянии воздуха опасны для здоровья, подчеркивается в отчете экспертов. Ранее специалисты также признали неудовлетворительным качество воды в Сене, где запланировано проведение соревнований по плаванию.