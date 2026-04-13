Трамп: США заблокировали Ормуз, чтобы вернуть Иран за стол переговоров

Лидер США Дональд Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива направлена на оказание давления на Иран. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят вернуть Тегеран за стол переговоров и добиться открытия маршрута, что должно снизить цены на топливо.

Переговоры между сторонами начались 11 апреля после достижения договоренности о временном перемирии, однако на следующий день американская сторона сообщила об отсутствии прогресса. После этого Трамп объявил о полной блокаде пролива и поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, связанные с оплатой прохода в Иран.

Фото: pixabay