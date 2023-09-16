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Трамп оценил реакцию Путина на урегулирование украинского конфликта

16 сентября 2023 10:02
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Бывший президент США Дональд Трамп позитивно оценил высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что тот полностью готов к урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп выразил свое одобрение в интервью NBC News, сказав, что его точка зрения полностью совпадает с позицией Путина. Он не раскрыл подробностей своих планов по разрешению конфликта, но утверждает, что знает истинный путь. Президент России также позитивно отозвался о готовности Трампа к решению украинского кризиса на Восточном экономическом форуме 12 сентября.
 

# Международная политика # Владимир Путин

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