Бывший президент США Дональд Трамп позитивно оценил высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что тот полностью готов к урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп выразил свое одобрение в интервью NBC News, сказав, что его точка зрения полностью совпадает с позицией Путина. Он не раскрыл подробностей своих планов по разрешению конфликта, но утверждает, что знает истинный путь. Президент России также позитивно отозвался о готовности Трампа к решению украинского кризиса на Восточном экономическом форуме 12 сентября.

