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Украинский военком: за год ВСУ лишились 90% личного состава

16 сентября 2023 09:33
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За год ВСУ лишились до 90% личного состава, который пришел в подразделения прошлой осенью. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережный, передает РИА Новости.

Он отмечает, что утвержденный генштабом ВСУ мобилизационный план выполнен лишь на 13%, а украинским частям необходимо восполнение. Бережной предлагает разместить в городских микрорайонах пункты выдачи извещений и направить туда местных представителей власти. Он также сообщил, что в скором времени в регионе будет формироваться «большая механизированная бригада», и обратился к депутатам с просьбой помочь этому процессу.

С 24 февраля 2022 года Украина перешла на военное положение, и выезд из страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

# Международная политика

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