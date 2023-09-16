Украинский военком: за год ВСУ лишились 90% личного состава

За год ВСУ лишились до 90% личного состава, который пришел в подразделения прошлой осенью. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережный, передает РИА Новости.

Он отмечает, что утвержденный генштабом ВСУ мобилизационный план выполнен лишь на 13%, а украинским частям необходимо восполнение. Бережной предлагает разместить в городских микрорайонах пункты выдачи извещений и направить туда местных представителей власти. Он также сообщил, что в скором времени в регионе будет формироваться «большая механизированная бригада», и обратился к депутатам с просьбой помочь этому процессу.

С 24 февраля 2022 года Украина перешла на военное положение, и выезд из страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.