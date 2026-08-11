Почти 60% поляков считают неэффективной борьбу властей с ростом цен на топливо

Жителей Польши возмущает неспособность правительства справиться с повышением цен на топливо. Об этом говорят результаты соцопроса. Так, почти 60 % поляков убеждены, что все меры, принимаемые властями, неэффективны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость литра бензина и дизеля в стране превышает два евро. Рост цен продолжается, несмотря на обещания премьер‑министра Туска справиться с ситуацией. Для компенсации необходимо более миллиарда евро. Для этого было решено ввести налог на сверхприбыль для топливных компаний. Однако документ заблокировал президент Кароль Навроцкий.

Милош Мотыка, министр энергетики Польши:

У нас были резкие повышения, затем снижения цен на топливо. А сегодня мы снова на восходящей тенденции. Блокирование президентом законопроекта о сверхприбыли, безусловно, является препятствием. И каждый водитель должен это услышать: вы бы заправлялись дешевле, если бы Кароль Навроцкий не был президентом.

Правительственная программа «Снижение цен на топливо» завершилась в Польше в конце июня. Теперь на АЗС действуют свободные цены на бензин и дизель.