Трамп: надо спасти Америку от фашистов

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующую администрацию страны тиранией и фашизмом, и призвал к спасению Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», – отметил Трамп, выступая на мероприятии Women Leading America.

Он отметил значение приближающихся выборов, от которых зависит, кто будет руководить страной. Также Трамп выразил свое разочарование в связи с действиями администрации нынешнего президента США Байдена.