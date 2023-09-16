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Трамп: надо спасти Америку от фашистов

16 сентября 2023 10:24
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующую администрацию страны тиранией и фашизмом, и призвал к спасению Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», – отметил Трамп, выступая на мероприятии Women Leading America.

Он отметил значение приближающихся выборов, от которых зависит, кто будет руководить страной. Также Трамп выразил свое разочарование в связи с действиями администрации нынешнего президента США Байдена.

# Международная политика # Джо Байден

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