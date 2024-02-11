В связи с успешной обороной России НАТО рассматривает свою стратегию. Об этом пишет The Economist, передает РИА Новости.

Российские оборонительные сооружения в Украине стали крупнейшими силами в Европе со времен Второй мировой войны, что ставит НАТО перед проблемой. Ранее они предпочитали использовать гибкие системы обороны, но это вступает в противоречие с концепцией защиты всей территории НАТО.

В январе Литва, Латвия и Эстония начали разработку линии обороны на границе с Россией. Они намереваются создать зону с различными сооружениями для сдерживания и защиты от угроз.

Москва же подчеркивает, что не несет угрозы странам НАТО, но будет реагировать на действия, которые угрожают ее интересам. Россия готова к диалогу на равных, однако Запад должен прекратить милитаризацию Европы. По словам президента РФ Владимира Путина, страна не ищет военного столкновения с НАТО, но при необходимости готова к нему.