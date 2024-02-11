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Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно оружия для победы над РФ

11 февраля 2024 10:53
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем отметил, что ЕС не в состоянии обеспечить Украину достаточными средствами для победы над Россией. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не в состоянии этого сделать. Деньги - это действительно проблема»,– сказал премьер Венгрии.

Он отметил, что финансовая помощь Украине вызывает негодование европейцев. Орбан также высказал предположение, что Киев может потерять еще несколько территорий и проиграет конфликт. Еще ранее он утверждал, что время играет на стороне России в данном конфликте и ситуация не изменится в пользу Киева.

# Международная политика

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