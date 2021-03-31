Число заражённых коронавирусом выросло на 14%. Какие меры принимают в европейских странах?

Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 14 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за непростой эпидобстановки Эстония продлевает карантинные ограничения. До 25 апреля останутся закрытыми все магазины, за исключением товаров первой необходимости и аптек. Заведения общепита могут работать лишь навынос.

В Испании между тем на фоне приближения очередной волны COVID-19 ужесточили масочный режим. Носить защитные средства теперь необходимо на улице, пляже и других открытых пространствах, даже если есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Новые правила распространяются на всех взрослых и детей старше шести лет. Не коснется требование лишь тех, у кого есть медицинские противопоказания.