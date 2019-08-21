Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракетных планов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, несколько дней назад Штаты впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными характеристиками.

Дальность полета составила более 500 километров. Действия США обеспокоили Россию и Китай. Ожидается, что внеочередное заседание пройдет в открытом формате 22 августа. С докладом выступит представитель генсекретаря всемирной организации.