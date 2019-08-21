Прямой эфир

Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракетных планов США

21 августа 2019 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракетных планов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, несколько дней назад Штаты впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными характеристиками.

Дальность полета составила более 500 километров. Действия США обеспокоили Россию и Китай. Ожидается, что внеочередное заседание пройдет в открытом формате 22 августа. С докладом выступит представитель генсекретаря всемирной организации.

Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракетных планов США-1

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Саудовской Аравии вступил в силу закон, позволяющий женщинам выезжать за границу без разрешения мужчин
21 августа 2019 09:01

В Саудовской Аравии вступил в силу закон, позволяющий женщинам выезжать за границу без разрешения мужчин

Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте
21 августа 2019 08:57

Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте

В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести
21 августа 2019 08:55

В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести