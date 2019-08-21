В Таиланде прогремело несколько взрывов

Новости Таиланда. На юге Таиланда произошла серия взрывов: пострадали семь человек, среди них три ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбы взорвались рядом с линиями электропередачи, возле продуктового магазина и в банкомате. В результате ЧП в двух районах провинции Яла на несколько часов прервали подачу электроэнергии.

Пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются.