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В Саудовской Аравии вступил в силу закон, позволяющий женщинам выезжать за границу без разрешения мужчин

21 августа 2019 09:01
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Новости Саудовской Аравии. Уже официально: женщинам в Саудовской Аравии разрешили ездить за границу без разрешения мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саудовской Аравии вступил в силу закон, позволяющий женщинам выезжать за границу без разрешения мужчин-1

Поправки к действующему законодательству страны вступили в силу. Теперь женщины, которым не менее 21 года, могут получать паспорт для выезда за границу без согласия мужа, отца или брата, как это было раньше. Кроме того, саудовские женщины впервые обрели право самостоятельно регистрировать новорожденных в государственных органах, подавать заявление о заключении или расторжении брака, а также быть опекуном для несовершеннолетних детей.

В Саудовской Аравии вступил в силу закон, позволяющий женщинам выезжать за границу без разрешения мужчин-4

# Международная политика # Фотофакт

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