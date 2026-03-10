Технологическая модернизация обеспечила годовой рост энергопотребления в КНР на 5%

Энергопотребление в Китае впервые превысило 10 триллионов киловатт‑часов в год. Быстрее всего растет спрос со стороны высоких технологий – 5G, искусственного интеллекта, дата‑центров и электромобильной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как меняется структура потребления, хорошо видно в промышленной провинции Цзянсу. Здесь работает «Синчэн» – один из крупнейших мировых производителей высокопрочного проката. Из местной стали делают подавляющую часть подшипников, якорных и швартовных цепей в Китае.

Лю Ваньжун, помощник гендиректора сталелитейной компании:

Наша доля на внутреннем рынке спецстали для высокотехнологичного ветроэнергетического оборудования превысила 80 %. В 2025-м мы разработали 15 новых материалов критической важности, включая сталь для авиакосмического крепежа. Таким образом мы расширяем ассортимент с традиционной продукции до комплектующих для авиации, аэрокосмической промышленности и передового машиностроения.

Производство сверхпрочной стали остается энергоемким: годовое потребление «Синчэн» вдвое выше, чем у всех домохозяйств города. Компания увеличивает долю чистой энергии – от прямых закупок до собственных солнечных панелей и систем накопления. Эта трансформация отражает изменения во всей провинции. Цзянсу – один из крупнейших индустриальных регионов Китая, но все больше электроэнергии уходит не в традиционное машиностроение, а в высокотехнологичные отрасли и современные услуги.