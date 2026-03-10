Технологическая модернизация обеспечила годовой рост энергопотребления в КНР на 5%
Энергопотребление в Китае впервые превысило 10 триллионов киловатт‑часов в год. Быстрее всего растет спрос со стороны высоких технологий – 5G, искусственного интеллекта, дата‑центров и электромобильной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как меняется структура потребления, хорошо видно в промышленной провинции Цзянсу. Здесь работает «Синчэн» – один из крупнейших мировых производителей высокопрочного проката. Из местной стали делают подавляющую часть подшипников, якорных и швартовных цепей в Китае.
Лю Ваньжун, помощник гендиректора сталелитейной компании:
Наша доля на внутреннем рынке спецстали для высокотехнологичного ветроэнергетического оборудования превысила 80 %. В 2025-м мы разработали 15 новых материалов критической важности, включая сталь для авиакосмического крепежа. Таким образом мы расширяем ассортимент с традиционной продукции до комплектующих для авиации, аэрокосмической промышленности и передового машиностроения.
Производство сверхпрочной стали остается энергоемким: годовое потребление «Синчэн» вдвое выше, чем у всех домохозяйств города. Компания увеличивает долю чистой энергии – от прямых закупок до собственных солнечных панелей и систем накопления. Эта трансформация отражает изменения во всей провинции. Цзянсу – один из крупнейших индустриальных регионов Китая, но все больше электроэнергии уходит не в традиционное машиностроение, а в высокотехнологичные отрасли и современные услуги.
Лю Цзюнь, заместитель гендиректора Цзянъиньской компании энергоснабжения Государственной электросетевой корпорации Китая:
Структура энергопотребления модернизируется. Спрос на электроэнергию со стороны традиционных энергоемких отраслей снижается, в то время как потребление в высокотехнологичных секторах и сфере современных услуг продолжает расти.
Энергопотребление остается ключевым индикатором экономики Китая. В прошлом году оно выросло на 5 % – теми же темпами, что и ВВП. Сейчас страна потребляет вдвое больше электроэнергии, чем США, и больше, чем Евросоюз, Россия, Индия и Япония вместе.