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В Братиславе сотни демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента

02 сентября 2021 08:52
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Новости Словакии. В Словакии проходят массовые антиправительственные протесты. В Братиславе несколько сотен демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента и другие улицы в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Братиславе сотни демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента-1

Несколько человек пытались проникнуть в здание парламента. Полиция, включая бойцов спецназа, вступила в стычки с демонстрантами. Против наиболее агрессивных участников акции применили резиновые пули и слезоточивый газ.

В Братиславе сотни демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента-4

Протестующие требовали отставки президента, правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Причиной стало недовольство введенными в стране антиковидными ограничениями, которые, по их мнению, являются нарушением конституции и прав человека.

В Братиславе сотни демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента-7

Акции протеста против властей прошли также в городе Кошице на востоке Словакии. В ней приняли участие более 6 000 человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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