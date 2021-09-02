В Братиславе сотни демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента

Новости Словакии. В Словакии проходят массовые антиправительственные протесты. В Братиславе несколько сотен демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента и другие улицы в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словакии. В Словакии проходят массовые антиправительственные протесты. В Братиславе несколько сотен демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента и другие улицы в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько человек пытались проникнуть в здание парламента. Полиция, включая бойцов спецназа, вступила в стычки с демонстрантами. Против наиболее агрессивных участников акции применили резиновые пули и слезоточивый газ.
Протестующие требовали отставки президента, правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Причиной стало недовольство введенными в стране антиковидными ограничениями, которые, по их мнению, являются нарушением конституции и прав человека.
Акции протеста против властей прошли также в городе Кошице на востоке Словакии. В ней приняли участие более 6 000 человек.