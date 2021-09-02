Подросток погиб при стрельбе в американской школе

Новости США. При стрельбе в американской школе убит ученик. Там неизвестный вошел в здание учебного заведения и открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тяжелые ранения получил один из подростков, который позже умер в больнице. Полиции удалось задержать подозреваемого. Он сдался, не оказав сопротивления. Его личность пока не раскрывается. Неизвестны и мотивы преступника. По некоторым данным, это один из учеников.