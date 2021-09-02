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Подросток погиб при стрельбе в американской школе

02 сентября 2021 07:33
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Новости США. При стрельбе в американской школе убит ученик. Там неизвестный вошел в здание учебного заведения и открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток погиб при стрельбе в американской школе-1

Тяжелые ранения получил один из подростков, который позже умер в больнице. Полиции удалось задержать подозреваемого. Он сдался, не оказав сопротивления. Его личность пока не раскрывается. Неизвестны и мотивы преступника. По некоторым данным, это один из учеников.

# Стрельба в США # Фотофакт

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