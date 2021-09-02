Прямой эфир

По улицам плывут машины и мебель. Последствия мощного шторма в Каталонии

02 сентября 2021 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Мощный шторм и ливни обрушились на Каталонию. В некоторых районах на один квадратный метр вылилось более 215 литров воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По улицам плывут машины и мебель. Последствия мощного шторма в Каталонии-1

Затоплено несколько населенных пунктов. По улицам плыли машины и мебель. Перекрыты дороги, не ходят поезда. Более 10 тысяч человек остались без электричества.

По улицам плывут машины и мебель. Последствия мощного шторма в Каталонии-4

Власти просят жителей оставаться дома и подготовиться к возможным новым ударам стихии.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подросток погиб при стрельбе в американской школе
02 сентября 2021 07:33

Подросток погиб при стрельбе в американской школе

В Боливии рой пчёл атаковал футболистов во время матча
02 сентября 2021 07:31

В Боливии рой пчёл атаковал футболистов во время матча

ООН: за 50 лет из-за климатических бедствий погибли свыше 2 млн человек
01 сентября 2021 15:13

ООН: за 50 лет из-за климатических бедствий погибли свыше 2 млн человек