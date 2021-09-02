По улицам плывут машины и мебель. Последствия мощного шторма в Каталонии

Новости Испании. Мощный шторм и ливни обрушились на Каталонию. В некоторых районах на один квадратный метр вылилось более 215 литров воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Мощный шторм и ливни обрушились на Каталонию. В некоторых районах на один квадратный метр вылилось более 215 литров воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затоплено несколько населенных пунктов. По улицам плыли машины и мебель. Перекрыты дороги, не ходят поезда. Более 10 тысяч человек остались без электричества.
Власти просят жителей оставаться дома и подготовиться к возможным новым ударам стихии.