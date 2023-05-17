Офицер Дэвис: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить РФ с занятых позиций

Вытеснить войска РФ с занятых позиций, о чем мечтает и так громко заявляет украинский президент Зеленский, у Киева шансов нет. Такое заявление сделал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

Офицер отметил, что даже теоретически у ВСУ нет возможности вернуть освобожденные Российской Федерацией территории. Российская армия настолько хорошо подготовлена и оснащена, что боевая цель Зеленского выглядит нереальной. Дэвис уверен, что украинский лидер осуществит попытку наступления, чтобы не разочаровать западных партнеров, но сил не хватит. Зеленский окажется в худшем положении, чем сейчас, подытожил офицер.