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Офицер Дэвис: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить РФ с занятых позиций

17 мая 2023 11:54
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Вытеснить войска РФ с занятых позиций, о чем мечтает и так громко заявляет украинский президент Зеленский, у Киева шансов нет. Такое заявление сделал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости. 

Офицер отметил, что даже теоретически у ВСУ нет возможности вернуть освобожденные Российской Федерацией территории. Российская армия настолько хорошо подготовлена и оснащена, что боевая цель Зеленского выглядит нереальной. Дэвис уверен, что украинский лидер осуществит попытку наступления, чтобы не разочаровать западных партнеров, но сил не хватит. Зеленский окажется в худшем положении, чем сейчас, подытожил офицер. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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