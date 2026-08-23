Импорт арбузов из Грузии в РФ достиг рекордных показателей

В июле 2026 года объем импорта арбузов из Грузии в РФ установил рекорд во взаимной торговле, достигнув 766,5 тысячи долларов. Этот показатель вдвое превышает показатели за указанный период 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы грузинской таможни.

Россия остается одним из главных рынков сбыта грузинских арбузов – 72% всего экспорта. Также Тбилиси экспортировал арбузы в Армению и Беларусь – 25% и 3% соответственно.

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