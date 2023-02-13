В Польше за 30 лет рождаемость снизилась на 40%

Новости Польши. Польша столкнулась с серьезным демографическим кризисом. За последние 30 лет рождаемость в стране снизилась на 40 %. Об этом рассказали местные СМИ. Нежелание иметь детей объясняется неуверенностью в завтрашнем дне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляков пугает падение уровня доходов, экономическая неопределенность и угроза в любой момент потерять работу. Несмотря на то, что польское правительство финансирует меры по стимулированию рождаемости, например, программу детских пособий, они не приносят видимых результатов. Демографы отмечают, что Польша стала очень быстро стареющей страной, что негативно скажется на экономике в будущем.