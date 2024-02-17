Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве

Суд Нью-Йорка вынес обвинительный вердикт в отношении Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Так, судья Артур Энгорон постановил признать экс-президента США виновным по гражданскому делу о мошенничестве. По решению суда Трампу предписано осуществить выплату в размере свыше 350 миллионов долларов. Также бывшему лидеру Штатов вынесен запрет на обращение «за кредитами в любое финансовое учреждение, зарегистрированное в Нью-Йорке» в течение трех лет.

По мнению бывшего президента США, данное судебное разбирательство является «политической охотой на ведьм».