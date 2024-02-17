Эквадор отменяет свое решение о поставке российской техники в США

Эквадор изменил решение касательно поставок техники РФ в США, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил посол Российской Федерации Владимир Спринчан после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Спринчан рассказал, что 6 февраля прошла встреча с президентом Эквадора, где «подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами».

Президентом Эквадора объяснил, что страна придерживается нейтрального статуса, а также является членом ООН, поэтому Кито не позволит втягивать себя в конфликт. «Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – подчеркнул Нобоа.