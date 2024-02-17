Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Согласно документу, французская сторона продолжит снабжать Киев вооружением и обучать военных. Шла речь и об организации совместного производства оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо прочего, Франция обязалась выделить Украине еще 3 миллиарда евро. И это несмотря на призывы французских чиновников остановить финансирование киевского режима и многотысячные акции протеста местных жителей, которые не прекращаются в стране полтора месяца. Не только фермеры, работники многих сфер отчаянно просят о помощи, однако власти экономят на своих же гражданах, выделяя баснословные суммы на поддержку Украины.