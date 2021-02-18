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Экономический кризис в Сирии: на грани голода 60% населения

18 февраля 2021 12:59
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Новости Сирии. Пандемия COVID-19 вкупе с военным конфликтом и экономическим кризисом обернулась настоящей катастрофой для сирийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический кризис в Сирии: на грани голода 60% населения-1

По данным Всемирной продовольственной программы, на грани голода оказалось 60 % населения страны. Более 12 миллионов человек не могут купить даже минимальный набор продуктов на месяц. Его стоимость – 234 доллара, что намного превышает среднюю заработную плату.

Экономический кризис в Сирии: на грани голода 60% населения-4

За последний год цены на основные продукты в Сирии выросли на 236 %. Для многих единственный источник пропитания – еда, которую доставляют сотрудники ВПП.

Экономический кризис в Сирии: на грани голода 60% населения-7

Для обеспечения непрерывной помощи на всей территории Сирии до июля 2021 года требуется дополнительно свыше 375 миллионов долларов.

# Международная политика # Фотофакт

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