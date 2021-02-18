Экономический кризис в Сирии: на грани голода 60% населения

Новости Сирии. Пандемия COVID-19 вкупе с военным конфликтом и экономическим кризисом обернулась настоящей катастрофой для сирийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Пандемия COVID-19 вкупе с военным конфликтом и экономическим кризисом обернулась настоящей катастрофой для сирийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Всемирной продовольственной программы, на грани голода оказалось 60 % населения страны. Более 12 миллионов человек не могут купить даже минимальный набор продуктов на месяц. Его стоимость – 234 доллара, что намного превышает среднюю заработную плату.
За последний год цены на основные продукты в Сирии выросли на 236 %. Для многих единственный источник пропитания – еда, которую доставляют сотрудники ВПП.
Для обеспечения непрерывной помощи на всей территории Сирии до июля 2021 года требуется дополнительно свыше 375 миллионов долларов.