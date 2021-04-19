Стрельба в Чикаго: погибла 7-летняя девочка, её отец ранен

Новости США. Стрельба сразу в нескольких городах США. В Чикаго от огнестрельного ранения погибла 7-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью стреляли и в городе Остин штата Техас. Погибли три человека. Предполагается, что инцидент носил бытовой характер. А в городе Шривпорт, расположенном в штате Луизиана, в результате стрельбы по меньшей мере пять человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.