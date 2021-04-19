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Стрельба в Чикаго: погибла 7-летняя девочка, её отец ранен

19 апреля 2021 07:49
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Новости США. Стрельба сразу в нескольких городах США. В Чикаго от огнестрельного ранения погибла 7-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Чикаго: погибла 7-летняя девочка, её отец ранен-1

Трагедия произошла у ресторана быстрого питания. Отец ребенка получил ранения. Семью расстрелял неизвестный. Стражи порядка начали расследование преступления.

Стрельба в Чикаго: погибла 7-летняя девочка, её отец ранен-4

Ночью стреляли и в городе Остин штата Техас. Погибли три человека. Предполагается, что инцидент носил бытовой характер. А в городе Шривпорт, расположенном в штате Луизиана, в результате стрельбы по меньшей мере пять человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

# Стрельба в США # Фотофакт

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