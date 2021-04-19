Эта собака всегда привлекает внимание прохожих. Рассказываем, чем необычен пёс

Новости США. История о собаке, которую знают все жители небольшого городка американского штата Колорадо. Внимание прохожих она привлекает всегда. Еще бы – передвигаться рядом с хозяином только на задних лапах может не каждый пес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашем случае это не результат дрессуры. Так животное по кличке Ларсен научилось ходить после аварии. Передние лапы ей переехали колесами автомобиля. Ничего больше не оставалось, как освоить такую несвойственную для собак походку.