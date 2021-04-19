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Байден прокомментировал ситуацию с обогащением урана Ираном до 60%

19 апреля 2021 07:14
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Новости Ирана. Иран начал обогащение урана до 60 %. Каждый час на ядерном объекте в Натанзе получают по 9 граммов химического элемента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердило и Международное агентство по атомной энергии.

Байден прокомментировал ситуацию с обогащением урана Ираном до 60%-1

Правительство страны говорит о возможности повысить чистоту до 90 %, а это значит, приблизиться к созданию собственного ядерного оружия.

Байден прокомментировал ситуацию с обогащением урана Ираном до 60%-4

Свое недовольство уже высказали США. Американский президент заявил, что это не способствует проведению нынешних переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

# Оружие и боеприпасы # Джо Байден # Фотофакт

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