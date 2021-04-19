Байден прокомментировал ситуацию с обогащением урана Ираном до 60%

Новости Ирана. Иран начал обогащение урана до 60 %. Каждый час на ядерном объекте в Натанзе получают по 9 граммов химического элемента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердило и Международное агентство по атомной энергии.

Правительство страны говорит о возможности повысить чистоту до 90 %, а это значит, приблизиться к созданию собственного ядерного оружия.