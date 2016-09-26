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Стрельба у стадиона во время футбольного матча в Мальме: 1 человек погиб, 4 ранены

26 сентября 2016 07:40
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Новости Швеции. На юге шведского города Мальме неизвестный открыл стрельбу рядом со стадионом, где проходил футбольный матч. В результате один человек погиб, еще 4 получили ранения. Трое пострадавших самостоятельно добрались до больницы, одного забрала бригада скорой помощи.

Очевидцы рассказывают, что преступник передвигался на автомобиле. У полиции же другая версия: стрелок был на мопеде.

Это не единственный случай стрельбы по мирным жителям за последние сутки. В одном из кафе Лас-Вегаса преступник стрелял в толпу. Погиб один человек. Полиция ведет расследование инцидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба # Стрельба

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