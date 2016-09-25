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Война за мир: Совбез ООН собирается на экстренное заседание по сирийскому вопросу

25 сентября 2016 13:35
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Новости США. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Сирии созывают США, Великобритания и Франция. Встреча должна состояться сегодня в 18 часов по минскому времени.

Участники обсудят обострение ситуации в Алеппо.

Несмотря на попытки международного сообщества восстановить прекращение боевых действий, обстрелы и бомбардировки не прекращаются. Сирийская армия сообщила о начале военной операции против террористов в осажденном Алеппо.

Местных жителей предупредили, что не стоит приближаться к позициям боевиков. Это позволит избежать жертв среди мирного населения.

Напомним, ранее в Сирию были прекращены поставки гуманитарной помощи из-за обстрела конвоя ООН. Это привело к тому, что большинство гражданских страдают от недоедания и отсутствия воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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