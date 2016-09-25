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В американском городе Урбан-Шампейн около университета неизвестный открыл стрельбу: с места преступления стрелок скрылся

25 сентября 2016 10:25
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Новости США. Срочные новости в эти минуты приходят из США. В городе Урбан-Шампейн неизвестный открыл стрельбу рядом с университетским кампусом. Полиция официально не уточняет число пострадавших или жертв. Очевидцы же сообщают о девяти раненых.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако

студентам и жителям рекомендуют не выходить на улицу.

Отметим, за сутки это уже третий инцидент с массовой стрельбой в США. Преступник, убивший пять человек в торговом центре штата Вашингтон, был задержан. Кроме того, ведется расследование стрельбы в штате Мериленд. Там пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба

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