Зеленский унизил главу МИД Германии, наградив орденом второй степени

Лидер Украины стал участником дипломатического инцидента, наградив министра иностранных дел ФРГ Вадефуля орденом не по статусу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Die Welt.

Немецкое издание отмечает, что министр получил орден «За заслуги» второй степени, хотя, согласно статусу, министры северных государств фактически получают орден первой степени.

Второй степенью награждаются заместители министров, послы и главы ведомств. Причины такого решения пока неизвестны – офис Зеленского не прокомментировал ситуацию.

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