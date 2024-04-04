Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с представителями Украины отметил, что непростая обстановка на украинском фронте диктует потребность в дополнительной помощи со стороны Альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс по-прежнему оказывает поддержку Украине в ее стремлении к свободе и на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой намерен обговорить возможные пути усиления поддержки.

С иной стороны, российский лидер Владимир Путин объяснил начало спецоперации на Украине потребностью в защите населения от киевского режима и неспособностью ответить на угрозы безопасности иными способами. Он также заметил, что РФ долгое время пыталась согласовать с НАТО вопросы безопасности, но сталкивалась с хитростью и нажимом, в то время как Альянс продолжал расширяться, несмотря на протесты России.