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Столтенберг назвал ситуацию на поле боя поводом для усиления поддержки Украины

04 апреля 2024 14:17
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с представителями Украины отметил, что непростая обстановка на украинском фронте диктует потребность в дополнительной помощи со стороны Альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс по-прежнему оказывает поддержку Украине в ее стремлении к свободе и на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой намерен обговорить возможные пути усиления поддержки.

С иной стороны, российский лидер Владимир Путин объяснил начало спецоперации на Украине потребностью в защите населения от киевского режима и неспособностью ответить на угрозы безопасности иными способами. Он также заметил, что РФ долгое время пыталась согласовать с НАТО вопросы безопасности, но сталкивалась с хитростью и нажимом, в то время как Альянс продолжал расширяться, несмотря на протесты России.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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