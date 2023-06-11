Тысячи немецких педагогов вышли на протесты из-за маленьких зарплат

Новости Германии. Учителя Берлина объявили очередную забастовку. Несколько тысяч педагогов вышли на улицы столицы, чтобы выразить свое недовольство маленькими зарплатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они также требуют повысить престиж профессии. Но больше всего учителей волнует перегруженность школ. В некоторых классах одновременно занимаются до 30 детей. При такой численности педагогам сложно применять современные методики, а качество образования сильно ухудшается.

Кроме того, на фоне самой стачки во многих школах Берлина уже третий день подряд отменяются не только уроки, но и экзамены. Однако чиновники разводят руками, поскольку в стране наблюдается острый дефицит учителей. Только в 2022 году в Германии не хватало примерно 40 тысяч педагогов.