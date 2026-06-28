Стармер стал пятым британским премьером подряд, который не выдержал полного срока

Премьеры Британии и Литвы лишились своих постов, хотя и пробыли в креслах всего ничего: Кир Стармер – менее 2 лет, Инга Ругинене – 8 месяцев. Но смена первых лиц вовсе не означает смену курса. Это лишь прием, который на фоне роста критики позволяет оставаться у власти, не проводя выборы. Так обычно происходит, когда выбирают не президента, а партию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Голосуя, избиратель не знает, кто именно возглавит страну. Это решает победившая партия, а премьер отвечает не перед народом, а перед своими однопартийцами. Например, у Стармера случился настоящий дворцовый переворот – ему отказались подчиняться его же собственные депутаты. Но, кажется, что в королевстве уже все привыкли к такой политической карусели. Стармер стал пятым подряд британским премьером, который не смог пробыть даже одного полного срока.

Но настоящим спринтером стала Лиз Трасс, которая пробыла у власти всего 49 дней. Помните, как сравнивали, кто дольше продержится, Трасс в кресле премьера или салат-латук, который разлагается за 35 дней. Не обошлось без британского юмора и в этот раз. О политических перестановках шутил кот Ларри, который живет на Даунинг-стрит, 10, и уже отказывается запоминать имена премьеров. Так часто они меняются. Аналитики отмечают, что во многом виновато проклятие брексита. После того как Британия вышла из ЕС, проблемы в королевстве не кончаются.