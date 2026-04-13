Стармер осудил слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные заявления неприемлемы, особенно когда речь идет о гражданских лицах, и отметил, что сам он никогда бы не стал использовать подобные формулировки.

Ранее Трамп, накануне истечения срока ультиматума Ирану по соглашению и открытию Ормузского пролива, заявил о риске полного исчезновения иранской цивилизации.

Позже он заявил о своей готовности приостановить бомбардировки на две недели и выразил надежду на взаимное прекращение огня.

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