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Стармер осудил слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации

13 апреля 2026 18:11
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Стармер осудил слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации-0

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные заявления неприемлемы, особенно когда речь идет о гражданских лицах, и отметил, что сам он никогда бы не стал использовать подобные формулировки.

Ранее Трамп, накануне истечения срока ультиматума Ирану по соглашению и открытию Ормузского пролива, заявил о риске полного исчезновения иранской цивилизации.

Позже он заявил о своей готовности приостановить бомбардировки на две недели и выразил надежду на взаимное прекращение огня.

Фото: pixabay

# Международная политика

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