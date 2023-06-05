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В Британии признали, что поставки вооружения не помогут Украине

05 июня 2023 14:20
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Снабжение Киева западным вооружением, как происходит сейчас, не поможет Украине. Россия поражение не потерпит. Об этом сообщает NBC News, пишет РИА Новости. 

По информации телеканала, британские чиновники признают, что такая помощь Киеву не поможет. Для поддержки Украины Западу нужно передавать конкретные типы вооружений и техники, вместо различных образцов оружия. Киевскому режиму необходима последовательная серия спецтехники. Речь идет о танках Leopard и истребителях F-16.  

Власти Британии также предлагают, чтобы Украина наладила собственное производство военной техники, ведь конфликт ожидается затяжным. 

# Международная политика

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